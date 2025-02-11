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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Лига чемпионов: «Реал» вырвал победу в Манчестере

«ПСЖ», «Юве» и «Боруссия» тоже выиграли
Отдел спорта
02:13 398

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.

Центральной игрой вечера была встреча в Манчестере между «Сити» и мадридским «Реалом». Испанцы вырвали победу на последних минутах - 3:2.

А открыли счет хозяева. На 19-й минуте забил Эрлинг Холанд. Ответный мяч «Реала» на 60-й минуте провел Килиан Мбаппе. На 80-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. На 86-й минуте Браим Диас сравнял счет, тоже забив с 11-метрового. А окончательный результат на 2-й добавленной минуте установил полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем - 3:2.

В двух парах, игравших сегодня, почти все решено. «ПСЖ» разгромил в гостях другую французскую команду «Брест» - 3:0. С таким же счетом дортмундская «Боруссия» обыграла в Лиссабоне «Спортинг».

Впереди вся борьба в противостоянии туринского «Ювентуса» и ПСВ из Эйндховена. Итальянцы выиграли дома со счетом 2:1.

Ответные игры в этих парах состоятся 19 февраля.

А в среду будут сыграны еще четыре матча 1/16 финала:

«Брюгге» - «Аталанта», «Монако» - «Бенфика», «Селтик» - «Бавария» и «Фейеноорд» - «Милан».

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