Накануне Мюнхенской конференции: Нет старого мира! Европе и Украине надо выкручиваться самим

14 февраля начнет работу традиционная ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. В этом году она проходит спустя всего три недели после возвращения в Белый дом Дональда Трампа и может стать основой для принципиально нового миропорядка. Организационный комитет сообщил, что в конференции, которая пройдет в мюнхенском отеле «Bayerischer Hof», примут участие главы государств и правительств шестидесяти стран. Правда, Дональда Трампа, как и министра обороны США Пита Хегсета на ней не будет — Соединенные Штаты в столице Баварии представят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Кроме того, ожидается прибытие в Мюнхен одной из самых многочисленных делегаций Сената и Конгресса США за всю историю MSC, о чем заявил председатель конференции Кристоф Хойсген.

Понижение уровня представительства США на Мюнхенской конференции по безопасности расценивается аналитиками, как индикатор отношения администрации Дональд Трампа к ценностям трансатлантического союза. Накануне Мюнхенская конференция опубликовала традиционный доклад, в котором, в частности, сказано, что официальный Вашингтон может в результате политики президента США отказаться от статуса гаранта безопасности Европейского континента. «Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила сложившийся после окончания «холодной войны» внешнеполитический консенсус, в соответствии с которым великая стратегия либерального интернационализма наилучшим образом отвечала бы интересам США, - говорится в докладе. - Для Трампа и многих его сторонников созданный США международный порядок представляет собой «плохую сделку». В результате Соединенные Штаты могут отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы со значительными последствиями для Украины».

Как пишут авторы доклада, переизбрание Дональда Трампа и его стремительная трансформация внешнеполитического курса США превратили Вашингтон в глазах других мировых держав в «риск, от которого следует оградиться». Был также подчеркнут «широкий геополитический сдвиг от международного порядка под руководством США к многополярному миру». В докладе утверждается, что угрозы Трампа ввести пошлины, предлагаемый им «захват» Гренландии, Канады, сектора Газа и Панамы, а также часто повторяемые президентом США заявления о том, что прошлый мировой порядок был для Америки «плохой сделкой», привнесли в мировую экономику и политический статус-кво новую неопределенность. «Следующие четыре года покажут, подпитывает ли глобальный беспорядок или сдерживает его избирательное вмешательство США», - прогнозируют авторы доклада.