Накануне Мюнхенской конференции: Нет старого мира! Европе и Украине надо выкручиваться самим
14 февраля начнет работу традиционная ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. В этом году она проходит спустя всего три недели после возвращения в Белый дом Дональда Трампа и может стать основой для принципиально нового миропорядка.
Организационный комитет сообщил, что в конференции, которая пройдет в мюнхенском отеле «Bayerischer Hof», примут участие главы государств и правительств шестидесяти стран. Правда, Дональда Трампа, как и министра обороны США Пита Хегсета на ней не будет — Соединенные Штаты в столице Баварии представят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.
Кроме того, ожидается прибытие в Мюнхен одной из самых многочисленных делегаций Сената и Конгресса США за всю историю MSC, о чем заявил председатель конференции Кристоф Хойсген.
Понижение уровня представительства США на Мюнхенской конференции по безопасности расценивается аналитиками, как индикатор отношения администрации Дональд Трампа к ценностям трансатлантического союза.
Накануне Мюнхенская конференция опубликовала традиционный доклад, в котором, в частности, сказано, что официальный Вашингтон может в результате политики президента США отказаться от статуса гаранта безопасности Европейского континента.
«Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила сложившийся после окончания «холодной войны» внешнеполитический консенсус, в соответствии с которым великая стратегия либерального интернационализма наилучшим образом отвечала бы интересам США, - говорится в докладе. - Для Трампа и многих его сторонников созданный США международный порядок представляет собой «плохую сделку». В результате Соединенные Штаты могут отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы со значительными последствиями для Украины».
Как пишут авторы доклада, переизбрание Дональда Трампа и его стремительная трансформация внешнеполитического курса США превратили Вашингтон в глазах других мировых держав в «риск, от которого следует оградиться». Был также подчеркнут «широкий геополитический сдвиг от международного порядка под руководством США к многополярному миру».
В докладе утверждается, что угрозы Трампа ввести пошлины, предлагаемый им «захват» Гренландии, Канады, сектора Газа и Панамы, а также часто повторяемые президентом США заявления о том, что прошлый мировой порядок был для Америки «плохой сделкой», привнесли в мировую экономику и политический статус-кво новую неопределенность.
«Следующие четыре года покажут, подпитывает ли глобальный беспорядок или сдерживает его избирательное вмешательство США», - прогнозируют авторы доклада.
Мюнхенская конференция по безопасности является неофициальным заседанием, на котором, как правило, никаких решений не принимается. Здесь принято открыто обсуждать насущные проблемы и не замалчивать особенности и последствия вооруженных конфликтов. Но даже при этом жесткий и бескомпромиссный тон Дональда Трампа в вопросах, касающихся трансатлантических отношений, воспринимается, как «чрезмерный».
Авторы доклада цитируют заявление Трампа, сделанное им во время предвыборной кампании: «Европейские страны обманули нас как в торговле, так и в НАТО», а также обращение президента США к европейцам со словами: «Если вы не платите, мы вас не защищаем».
То, что республиканец Дональд Трамп способен жестко изымать американские средства из международных организаций, уже доказано. Как утверждают авторы «Мюнхенского доклада по безопасности», окружение Трампа оправдывает это тем, что ресурсы даже такой великой державы, как США, ограничены, а потому Соединенные Штаты, прежде всего, должны использовать их на благо своей страны.
«На самом деле понятие «дефицит ресурсов» является главной предпосылкой внешнеполитического мышления Республиканской партии США», — резюмируют авторы доклада.