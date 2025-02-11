Трамп и Маск меняют Америку под аплодисменты американцев

Стремительный демонтаж демократических институтов Америки, осуществляемый Илоном Маском при полном одобрении Дональда Трампа ежедневно пополняется все новыми сюжетами. Фронт борьбы всей президентской рати сейчас направлен прежде всего против многочисленных судов, которые оспаривают или блокируют исполнительные указаны Трампа и действия Маска. Haqqin.az писал о том, что один из окружных судей блокировал попытки Маска взять под полный контроль американское Казначейство и овладеть ее платежной платформой. Цель предельно ясна. Министерство финансов распределяет в соответствии с законом денежные потоки, и теперь Маск хочет самому решать, кому выделять ресурсы, а кому нет. Кроме того, его люди, сотрудники так называемого Управления государственной эффективности (DOGE) получают доступ к конфиденциальной финансовой информации, таким как банковские счета и номера социального обеспечения десятков миллионов американцев.

Иск против Маска подали 19 генеральных прокуроров штатов, возглавляемых Летишией Джеймс из Нью-Йорка, той самой, которая в 2022 году вела дело против Трампа и его организации «Trump Organization». В нынешнем иске говорится, что действия Маска по установлению контроля над платежной платформой Казначейства абсолютно незаконны. Действия прокуроров формально увенчались успехом – усилия Маска были временно блокированы, а судья из Манхеттена Пол Энгельмайер приказал, чтобы сотрудники Маска немедленно уничтожили все документы, которые они добыли в Министерстве финансов. Но Маск и не подумал выполнять это распоряжение судьи. Он выше закона и кто может его остановить? Судья блокировал действия Маска, а он блокировал самого судью. На защиту Маска тут же встал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он написал в соцсети, что «вмешательство суда в дела в законного акта государства нарушает конституционное разделение властей». А Маск в своей социальной сети Х призывает к импичменту судью Энгельмайера. Между тем волна исков против политики Трампа-Маска нарастает. Десятки судов поставили на паузу решение Трампа о заморозке федеральных грантов и увольнении 3 тысяч работников USAID, потребовали возобновления финансирования работ по проектам чистой энергии. Единственной скромной победой администрации стал отказ федерального суда Вашингтона блокировать доступ DOGE к данным Министерства труда.

Однако суды Америки стали единственным соперником команды Трампа. Республиканцы в американском Сенате почти в полном составе записались в его союзники и дают ему понять, что они «его партнеры, а не проблема». И там надеются к концу недели завершить утверждение остающихся кандидатов президента на ключевые должности страны. Среди них двое наиболее сомнительных номинантов — претендующая на пост директора национальной разведки Талси Габбард и кандидат в министры здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. Габбард поджаривали на слушаниях в профильном комитете Сената. Спрашивали, что ее заставило встречаться в 2017 году с Башаром Асадом и чем вызваны ее комплиментарные заявления в адрес Владимира Путина (haqqin az также подробно описал эти разговоры). Габбард отбилась и, проведя двусторонние встречи с сенаторами, убедила их, что она является достойнейшим кандидатом, чтобы возглавить разведку Америки. Роберт Кеннеди-младший, который прославился своей неутомимой борьбой против вакцины от ковида (он продолжает уверять нацию, что она ведет к аутизму) недавно отметился еще одним заявлением, уже не из своей сферы интересов. Он сказал в интервью Такеру Карлсону что ЦРУ вложило 5 миллиардов долларов в украинский майдан. «Вы знаете, ЦРУ свергло 83 правительства с 1947 по 1997 год, это треть всех правительств на земле и большинство из них были демократическими». Вот так, ни больше, ни меньше. Судя по всему, RFK не удалось избавиться от червя в своем мозгу, о котором он со ссылкой на медиков когда-то поведал нации. Став министром здравоохранения Кеннеди-младший точно запретит вакцину от ковида, которая в разгар пандемии спасла сотни тысяч человек. А вот вакцину против идиотизма пока в этой стране никто не изобрел.

Как пишет издание Politico, утверждение как Габбард так и Кеннеди-младшего практически гарантировано. Мало кто из сенаторов-республиканцев хочет ссориться с Трампом. Исключение составляет лишь тройка законодателей: Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз и бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Они выступили и против назначения на пост министра обороны Пита Хегсета. Вместе с ними в полном составе проголосовали и 47 сенаторов-демократов. Однако их сопротивление было преодолено голосом вице-президента Джей Ди Вэнса. Похоже, то же самое произойдет и при утверждении Габбард и Кеннеди: 51 голос будет «за», 5- «против». Лоялисты президента спешат. «Моя цель в том, чтобы прошел каждый кандидат президента Трампа, - говорит сенатор Джон Баррассо из Вайоминга. – И действовать надо стремительно, в чрезвычайном порядке, а мы именно это и делаем». Президент Трамп и американский Сенат будут действовать сообща. Такого единения душ не было при первом сроке Трампа, а теперь оно налицо. Разделение властей, система сдержек и противовесов перечеркнута. У главного ниспровергателя американской демократии Илона Маска дорога открыта.