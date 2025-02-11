Пример «дубайского успеха» - азербайджанская компания MyGroup Holding

Широкое пространство торгово-экономических отношений между Азербайджаном и ОАЭ формируют активные предприниматели, работающие в сферах услуг и торговли, используя новейшие IT-технологии. Одним из ярких примеров “дубайского успеха” стала компания MyGroup Holding. История этого бизнес-проекта — повод для анализа структуры и среды экономического взаимодействия между двумя странами, а также ответа на вопрос, каким образом на этом политэкономическом векторе появляются новые бизнес-лидеры. Расширение интересов Азербайджана в ОАЭ продолжается уже больше десяти лет. Однако с 2022 года этот процесс приобрел стратегический характер по нескольким ключевым направлениям:

Технологии и возобновляемая энергетика В 2023 году завершилось строительство пилотной Карадагской СЭС, за которым последовало подписание соглашений на реализацию проектов еще на пяти объектах в сфере ВИЭ. Добыча и трейдинг нефти В 2024 году Abu Dhabi National Oil Company приобрела 30 процентов доли в газоконденсатном месторождении “Апшерон”. “Зеленая повестка” Совместные инициативы направлены на поддержку стран Азии и Африки в вопросах регулирования углеводородных выбросов. Итоги работы Баку и Абу-Даби по этой теме были представлены на глобальной конференции COP 29.

Инвестиции и экономическая динамика На данный момент ведется разработка соглашений для активизации сотрудничества в торговле, инвестициях, “зеленой энергетике”, сельском хозяйстве и туризме. Обсуждается создание совместного инвестиционного фонда. С 2019 года в Дубае действует Торговый дом Азербайджана, который сумел за это время значительно укрепить позиции азербайджанского бизнеса в регионе. Инвестиционные показатели демонстрируют впечатляющий рост. В первом квартале 2024 года азербайджанские вложения в экономику ОАЭ составили 65,8 миллиона долларов, что в 2,9 раза больше аналогичного периода 2023 года. В свою очередь, инвестиции ОАЭ в Азербайджан достигли 190,7 миллиона долларов — рост в 3,5 раза. Общий объем инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана превысил 3,2 миллиарда долларов, тогда как азербайджанские инвестиции в ОАЭ достигли 1 миллиарда долларов. MyGroup Holding: история успеха На фоне стратегического партнерства Баку и Абу-Даби заметно усилилась роль азербайджанских компаний нового типа — частных холдингов, способных предоставлять широкий спектр платформенных услуг - от торговли и консалтинга до настройки IT-инфраструктуры и поставок продукции мировых брендов. MyGroup Holding стал одним из лидеров в этой категории, предлагая комплексные решения в сферах недвижимости, торговли, цифрового продвижения и бизнес-консалтинга. Компания, несмотря на средний финансовый масштаб (в 2024 году сумма налоговых платежей составила 10,3 миллиона манатов), активно инвестирует доходы, полученные в ОАЭ, в экономику Азербайджана. В 2024 году объем этих инвестиций достиг 10 миллионов манатов.