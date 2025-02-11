Пример «дубайского успеха» - азербайджанская компания MyGroup Holding
Широкое пространство торгово-экономических отношений между Азербайджаном и ОАЭ формируют активные предприниматели, работающие в сферах услуг и торговли, используя новейшие IT-технологии.
Одним из ярких примеров “дубайского успеха” стала компания MyGroup Holding. История этого бизнес-проекта — повод для анализа структуры и среды экономического взаимодействия между двумя странами, а также ответа на вопрос, каким образом на этом политэкономическом векторе появляются новые бизнес-лидеры.
Расширение интересов Азербайджана в ОАЭ продолжается уже больше десяти лет. Однако с 2022 года этот процесс приобрел стратегический характер по нескольким ключевым направлениям:
Технологии и возобновляемая энергетика
В 2023 году завершилось строительство пилотной Карадагской СЭС, за которым последовало подписание соглашений на реализацию проектов еще на пяти объектах в сфере ВИЭ.
Добыча и трейдинг нефти
В 2024 году Abu Dhabi National Oil Company приобрела 30 процентов доли в газоконденсатном месторождении “Апшерон”.
“Зеленая повестка”
Совместные инициативы направлены на поддержку стран Азии и Африки в вопросах регулирования углеводородных выбросов. Итоги работы Баку и Абу-Даби по этой теме были представлены на глобальной конференции COP 29.
Инвестиции и экономическая динамика
На данный момент ведется разработка соглашений для активизации сотрудничества в торговле, инвестициях, “зеленой энергетике”, сельском хозяйстве и туризме. Обсуждается создание совместного инвестиционного фонда. С 2019 года в Дубае действует Торговый дом Азербайджана, который сумел за это время значительно укрепить позиции азербайджанского бизнеса в регионе.
Инвестиционные показатели демонстрируют впечатляющий рост. В первом квартале 2024 года азербайджанские вложения в экономику ОАЭ составили 65,8 миллиона долларов, что в 2,9 раза больше аналогичного периода 2023 года. В свою очередь, инвестиции ОАЭ в Азербайджан достигли 190,7 миллиона долларов — рост в 3,5 раза. Общий объем инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана превысил 3,2 миллиарда долларов, тогда как азербайджанские инвестиции в ОАЭ достигли 1 миллиарда долларов.
MyGroup Holding: история успеха
На фоне стратегического партнерства Баку и Абу-Даби заметно усилилась роль азербайджанских компаний нового типа — частных холдингов, способных предоставлять широкий спектр платформенных услуг - от торговли и консалтинга до настройки IT-инфраструктуры и поставок продукции мировых брендов.
MyGroup Holding стал одним из лидеров в этой категории, предлагая комплексные решения в сферах недвижимости, торговли, цифрового продвижения и бизнес-консалтинга. Компания, несмотря на средний финансовый масштаб (в 2024 году сумма налоговых платежей составила 10,3 миллиона манатов), активно инвестирует доходы, полученные в ОАЭ, в экономику Азербайджана. В 2024 году объем этих инвестиций достиг 10 миллионов манатов.
Поддержка инноваций и создание рабочих мест
Одной из ключевых целей компании является внедрение в Азербайджане передовых технологий и создание новых рабочих мест. MyGroup Holding обеспечивает около одной тысячи рабочих мест и запускает программы стажировок за рубежом. Сотрудники, прошедшие обучение, возвращаются в Азербайджан с новым опытом, способствуя развитию цифровой экономики и улучшению качества услуг.
В 2025 году холдинг планирует стратегические инвестиции в энергетику, технологии, инфраструктуру и спорт. В рамках этих планов в Баку и Гяндже будет открыто несколько тренировочных центров под брендом MyWrestling для подготовки спортсменов к международным соревнованиям, включая Олимпийские игры. Борцовский клуб MyWrestling уже усиливает позиции Азербайджана на мировой спортивной арене.
ИИ — новый этап развития
Еще одно важное направление — развитие услуг на базе искусственного интеллекта (ИИ). MyGroup Holding готов инвестировать в стартапы, адаптирующие ИИ-технологии к национальной среде и в обучение специалистов международного уровня. Цель компании — повысить качество взаимодействия человека с ИИ, создавая интеллектуальные решения, которые помогут пользователям эффективно использовать цифровые ресурсы.
Вместо резюме
Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ демонстрирует успешную синергию на уровне государственной политики и частного бизнеса. Успехи таких компаний, как MyGroup Holding, подтверждают, что благоприятная бизнес-среда, низкий уровень монополизма и доступ к инновационным решениям создают уникальные возможности для роста. Малые шаги бизнеса, направленные на внедрение лучших практик и поддержку новых технологий, в конечном итоге помогают достигать стратегических целей как для предпринимателей, так и для государства в целом.