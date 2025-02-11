Замерзнуть, но победить Америку

Разные вещи в мире связаны самым причудливым образом. Казалось бы, ну какая связь между зимней температурой в Кемерово и состоянием монгольских железных дорог? А она существует. Южная Сибирь, Кузбасский регион, является главным источником российского угля. Но местным жителям от этого не жарче. 17% домов в Кузбассе имеют печное отопление. Не спрашивайте почему, у великой космической державы есть свои необъяснимые особенности. Но и эти печи топить нечем. Вернее, тот уголь, который люди имеют возможность купить, больше напоминает землю с угольной крошкой, которая никакого тепла не дает.

«Если были бы морозы, люди бы просто замерзли», - пишут в одной из петиций властям отчаявшиеся местные жители. Сейчас там действительно по-сибирски смешные температуры: минус три – минус шесть, до десяти мороза. Жители Кузбасса требуют, чтобы им выдали качественный, сортовой уголь, которым действительно можно обогреть жилье. Но с этим проблема. Большинство кузбасских угледобывающих предприятий терпят большие убытки, и выделять гражданам сортовой уголь по льготной цене, которая не покрывает себестоимость, они не могут, а по рыночной цене гражданам покупать не по карману. Про температуру в Кемерово вы поняли. Теперь про монгольские железные дороги. По данным Bloomberg, Китай в прошлом году нарастил импорт угля на 14%. При этом поставки из Австралии выросли на 59%, Из Индонезии на 8%, а из Монголии на 19%. И только российского угля зашло на 7% меньше, чем годом раньше.

Доставить российский уголь в Китай, на основной экспортный рынок, огромная проблема. Железная дорога в результате стратегического разворота на восток и войны на западе битком забита, скорость движения по ней минимальная с 1991 года. Крупнейшие угольные компании СУЭК и "Мечел" в санкционных списках Евросоюза и США, иметь дело с ними небезопасно. Да и дорог российский уголь по сравнению с конкурентами. Тут-то и появляется монгольская железная дорога. Расстояние, которое нужно преодолеть вагонам с монгольским углем до китайских потребителей, неизмеримо меньше, чем дорога из Кузбасса. Кстати, уголь из Монголии составляет 60% коксующегося угля, приобретаемого Китаем. Монголия сейчас прилагает все усилия, чтобы привести железнодорожную инфраструктуру и пограничные переходы в наилучшее состояние, чтобы в пару раз нарастить возможности угольных поставок в Китай. Борьба за китайский рынок будет только нарастать. Этому будет способствовать и то, что сам рынок Поднебесной, все больше осваивающей неископаемые виды энергии, будет сужаться. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году он может сократиться почти на 25%. Найдется ли там место углю из Кузбасса?