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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Россия атаковала Киев ракетами: взрывы, пожары, уже есть жертвы

обновлено 07:46
07:46 1013

В результате ракетных ударов по Киеву погиб один человек, сообщили власти украинской столицы.

Также сообщается об одном пострадавшем.

Пожары зафиксированы в пяти районах: Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском.

* * * 06:57

Российская армия наносит ракетные удары по Киеву. Корреспондент haqqin.az сообщает, что в городе прогремело несколько сильных взрывов.

Есть информация о поврежденных зданиях. В городе стоит сильный дым. Предположительно били баллистическими ракетами из Брянской области.

Несколько минут назад Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе удара баллистическими ракетами с северо-восточного направления. Киевская городская военная администрация сообщила о работе в столице ПВО. Зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах. Информация о пострадавших устанавливается, на место направляются службы.

Воздушная тревога продолжается. Жителей призвали находиться в укрытиях. Власти сообщают о пожарах, вспыхнувших в столице в результате российского ракетного удара и его отражения.

Телеграм-каналы сообщают о попадании и пожаре в некоем здании.

В течение последних двадцати минут, с половины пятого по местному времени, в Киеве прогремели больше десяти взрывов. В Оболонском районе пожар на территории промзоны. Ракетные удары продолжаются.

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