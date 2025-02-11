Россия атаковала Киев ракетами: взрывы, пожары, уже есть жертвы

В результате ракетных ударов по Киеву погиб один человек, сообщили власти украинской столицы.

Есть информация о поврежденных зданиях. В городе стоит сильный дым. Предположительно били баллистическими ракетами из Брянской области.

Российская армия наносит ракетные удары по Киеву. Корреспондент haqqin.az сообщает, что в городе прогремело несколько сильных взрывов.

Несколько минут назад Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе удара баллистическими ракетами с северо-восточного направления. Киевская городская военная администрация сообщила о работе в столице ПВО. Зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах. Информация о пострадавших устанавливается, на место направляются службы.

Воздушная тревога продолжается. Жителей призвали находиться в укрытиях. Власти сообщают о пожарах, вспыхнувших в столице в результате российского ракетного удара и его отражения.

Телеграм-каналы сообщают о попадании и пожаре в некоем здании.

В течение последних двадцати минут, с половины пятого по местному времени, в Киеве прогремели больше десяти взрывов. В Оболонском районе пожар на территории промзоны. Ракетные удары продолжаются.