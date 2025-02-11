Трамп признателен Путину и анонсирует скорое освобождение еще одного американца

«Завтра будет освобожден еще один человек, о котором вы узнаете», - заявил он журналистам, не уточнив, о ком идет речь.

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с освобожденным в России накануне американским гражданином Марком Фогелем сообщил, что завтра будет освобожден еще один американец.

Представитель США по вопросам заложников Адам Боулер также сообщил о предстоящем освобождении в эфире телеканала CNN. «Завтра к нам прибудет еще один американец», - сказал Боулер, отметив, что личность этого человека «станет сюрпризом».

Фогель был доставлен в Белый дом, где его среди прочих встретили президент Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США не сообщил подробности того, как была достигнута сделка, сказав лишь, что условия были «очень справедливыми, очень разумными».

«Я думаю, это могло бы стать очень важным элементом, вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения войны c Украиной», — сказал Трамп, обращаясь к освобожденному заключенному.

Журналистка спросила у президента, поменялось ли его отношение к Путину, на что Трамп ответил: «Я не хочу вдаваться в подробности». Он добавил, что возвращения американца очень хотела его семья и страна, и это было сделано.

И Трамп, и Фогель поблагодарили президента России Владимира Путина за содействие в освобождении. «Я очень признателен за то, что он (Путин) сделал… Мы ценим это… Я просто хочу сказать, что я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой», - сказал Трамп. Фогель, в свою очередь, заявил, что российский лидер «поступил очень великодушно», предоставив ему помилование.

Тем временем представитель США по вопросам заложников Адам Боулер сообщил CNN, что освобождение Фогеля не было прямым обменом с Россией по принципу «один на один». «То, что мы хотели сделать здесь, - это сделать шаг вперед. И я думаю, вы видите, что Россия делает шаг навстречу президенту, президенту Трампу, основываясь на его внимании к заложникам», - отметил он.