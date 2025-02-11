Посла Армении в России вызывают в суд

Посол Армении в РФ Гурген Арсенян и депутат правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян получили уведомление о необходимости явиться в суд, сообщают армянские СМИ.

Дело, по которому их вызывают, связано с установкой взрывных устройств на территориях, принадлежащих Арсеняну и Мелконяну, а также рядом с офисом «Гражданского договора». Следствие завершено, материалы переданы в суд.

По версии следствия, 20 февраля подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство (1 кг тротила и пенталита) в 9 метрах от офиса «Объединенной рабочей партии» (лидер – Арсенян). Еще одна бомба была найдена неподалеку от офиса «ГД». Однако устройства не сработали из-за неисправности механизма. Пострадавшими по делу признаны глава Государственной контрольной службы Романос Петросян, Гагик Мелконян и Гурген Арсенян. Они вызваны в суд для дачи показаний. Но, несмотря на уведомление, не являются на заседания.