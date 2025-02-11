Заявления Ильхама Алиева

Статус Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества — «это партнер по диалогу, а не наблюдатель. …Это действительно демонстрирует сильное взаимное стремление стать ближе к этой международной организации. И, конечно, когда вы работаете с международными организациями или хотите сблизиться с ними, вы смотрите на их состав. Вы смотрите на государства-члены, и со всеми государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС Азербайджан имеет очень хорошие и дружеские отношения. Плюс наше географическое положение, а именно Южный Кавказ и Каспийский регион, я думаю, также будет важно с точки зрения нашего вклада в общие цели».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.



«Безусловно, вопросы, над которыми мы сейчас активно работаем — с Китаем и странами Центральной Азии, — это проекты по транспортной взаимосвязанности. Потому что Азербайджан расположен на маршруте с Востока на Запад, уже оснащенном современной и развитой транспортной инфраструктурой. Поэтому мы можем внести большой вклад с точки зрения практических результатов. Вступление в любую организацию — это, безусловно, политический шаг. Но он должен быть подкреплен экономикой, практическими инфраструктурными проектами, которые еще больше объединяют страны. Будучи частью Глобального Юга, мы всегда защищали его интересы», - сказал глава государства.

Президент Алиев считает, что «одним из основных факторов, почему Азербайджан чувствует себя комфортно в разных условиях, является то, что мы уже многое выполнили в отношении своей «домашней работы». Мы построили стабильную экономику. У нас стабильная политическая система. Мы реализовали множество социальных программ, которые повысили уровень жизни людей. Нам удалось снизить уровень бедности примерно до 5 процентов. Благодаря прочным партнерским отношениям с различными международными акторами мы играем роль определенного посредника».

Говоря о проекте Срединного коридора, глава государства сказал, что «это однозначная альтернатива, что также обеспечивает возможности для бизнеса. Поскольку позиция Азербайджана в отношении Срединного коридора заключается не только в том, чтобы быть транзитной страной и получать больше сборов от транзита. Наша цель – построить объекты на участке маршрута, проходящем через Азербайджан, тем самым помогая частному сектору воспользоваться этим… Была обновлена инфраструктура азербайджанского сегмента Срединного коридора. И в данный момент мы видим, что обновленной инфраструктуры уже будет недостаточно в ближайшие 3-5 лет».

Президент Азербайджана также сказал, что «китайские компании заинтересованы не только в предоставлении услуг и технологий, но и в инвестициях в Азербайджан. И это уже в процессе. На COP29 мы подписали соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о строительстве энергетического кабеля по дну Каспийского моря. Таким образом, мы свяжем Центральную Азию, Азербайджан и потенциально, возможно, и Китай энергетическим кабелем. Другой проект предусматривает прокладку кабеля от Азербайджана в Европу по дну Черного моря. Так что это еще одна форма транспортной взаимосвязанности. Это коридор «зеленой» энергии с огромным потенциалом, потому что потенциал ветровой и солнечной энергии Азербайджана уже установлен, и он намного больше, чем мы могли себе представить. Нам нужны рынки, нам нужны технологии. Нам нужно сотрудничество. Потому что реализовать эти проекты без сотрудничества между соседями будет невозможно. Так что потенциал здесь есть и, как вы уже сказали, Азербайджан играет очень активную роль в переходе на зеленую энергию».