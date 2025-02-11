Заявления Ильхама Алиева
Статус Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества — «это партнер по диалогу, а не наблюдатель. …Это действительно демонстрирует сильное взаимное стремление стать ближе к этой международной организации. И, конечно, когда вы работаете с международными организациями или хотите сблизиться с ними, вы смотрите на их состав. Вы смотрите на государства-члены, и со всеми государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС Азербайджан имеет очень хорошие и дружеские отношения. Плюс наше географическое положение, а именно Южный Кавказ и Каспийский регион, я думаю, также будет важно с точки зрения нашего вклада в общие цели».
Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.
«Безусловно, вопросы, над которыми мы сейчас активно работаем — с Китаем и странами Центральной Азии, — это проекты по транспортной взаимосвязанности. Потому что Азербайджан расположен на маршруте с Востока на Запад, уже оснащенном современной и развитой транспортной инфраструктурой. Поэтому мы можем внести большой вклад с точки зрения практических результатов. Вступление в любую организацию — это, безусловно, политический шаг. Но он должен быть подкреплен экономикой, практическими инфраструктурными проектами, которые еще больше объединяют страны. Будучи частью Глобального Юга, мы всегда защищали его интересы», - сказал глава государства.
Президент Алиев считает, что «одним из основных факторов, почему Азербайджан чувствует себя комфортно в разных условиях, является то, что мы уже многое выполнили в отношении своей «домашней работы». Мы построили стабильную экономику. У нас стабильная политическая система. Мы реализовали множество социальных программ, которые повысили уровень жизни людей. Нам удалось снизить уровень бедности примерно до 5 процентов. Благодаря прочным партнерским отношениям с различными международными акторами мы играем роль определенного посредника».
Говоря о проекте Срединного коридора, глава государства сказал, что «это однозначная альтернатива, что также обеспечивает возможности для бизнеса. Поскольку позиция Азербайджана в отношении Срединного коридора заключается не только в том, чтобы быть транзитной страной и получать больше сборов от транзита. Наша цель – построить объекты на участке маршрута, проходящем через Азербайджан, тем самым помогая частному сектору воспользоваться этим… Была обновлена инфраструктура азербайджанского сегмента Срединного коридора. И в данный момент мы видим, что обновленной инфраструктуры уже будет недостаточно в ближайшие 3-5 лет».
Президент Азербайджана также сказал, что «китайские компании заинтересованы не только в предоставлении услуг и технологий, но и в инвестициях в Азербайджан. И это уже в процессе. На COP29 мы подписали соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о строительстве энергетического кабеля по дну Каспийского моря. Таким образом, мы свяжем Центральную Азию, Азербайджан и потенциально, возможно, и Китай энергетическим кабелем. Другой проект предусматривает прокладку кабеля от Азербайджана в Европу по дну Черного моря. Так что это еще одна форма транспортной взаимосвязанности. Это коридор «зеленой» энергии с огромным потенциалом, потому что потенциал ветровой и солнечной энергии Азербайджана уже установлен, и он намного больше, чем мы могли себе представить. Нам нужны рынки, нам нужны технологии. Нам нужно сотрудничество. Потому что реализовать эти проекты без сотрудничества между соседями будет невозможно. Так что потенциал здесь есть и, как вы уже сказали, Азербайджан играет очень активную роль в переходе на зеленую энергию».
* * * 11:04
Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN поделился мыслями о лидерстве в быстро меняющемся мире.
Глава государства, подчеркнув, что лидерство – это же огромная ответственность, отметил: «И самое главное, лидер всегда должен быть справедлив к своему народу, к своему населению. Никогда не лгать своему народу. И народ это оценит. Иногда в силу каких-то политических причин лидеры в своем стремлении к власти дают много обещаний, которые впоследствии не выполняют. И это приводит к разочарованию, к неверию, к политическому кризису в разных частях мира».
«Мой совет лидерам, которые пытаются получить поддержку общественности, всегда заключается в том, чтобы говорить правду. И делать то, что необходимо для страны», - сказал глава азербайджанского государства.
* * * 10:42
Единственная причина, по которой мы все еще имеем нестабильные ситуации и кровопролитие по всему миру, заключается в том, что страны с империалистическим прошлым хотят продолжать вмешиваться, доминировать и диктовать. И это, естественно, приводит к сопротивлению, сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.
«Нам удалось защитить себя от вмешательства во внутренние дела», - отметил глава государства, подчеркнув, что не каждая страна имеет потенциал для того, чтобы делать это. «Экономика — это основа всего. Идеология, экономика и национальные идеи — все это в совокупности обеспечило Азербайджану место, которого мы заслуживаем», - заявил президент.
* * * 10:26
Азербайджан инициировал масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе. Мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия, к которым принадлежим.
Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Подчеркнув, что Азербайджан твердо отстаивает свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику и добился немалых успехов, глава государства сказал: «Поэтому я бы сказал, что пример Азербайджана как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе».
Президент Ильхам Алиев также рассказал о причинах, по которым Азербайджан до сих пор не стал членом Всемирной торговой организации. Глава государства сказал, что несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, «заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах». «Все это разрушает основные ценности Всемирной торговой организации», - добавил Ильхам Алиев.
Подчеркнув, что экономика Азербайджана самодостаточна, президент отметил, что если все предложения азербайджанской стороны по вступлению в организацию будут выполнены, то процесс пойдет более гладко.
Президент Алиев напомнил в интервью, что в прошлом году Китай и Азербайджан официально стали стратегическими партнерами: «После моей встречи с председателем Китая летом прошлого года была принята соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве. Это очень важный политический шаг в наших двусторонних отношениях. Стратегическое партнерство – это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем, включая вопросы, связанные с нашим членством в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации».
* * * 10:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время Всемирного экономического форума в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).
11 февраля интервью главы азербайджанского государства транслировалось на этом телеканале.