Минкультуры объявило национальный конкурс для композиторов
Министерство культуры Азербайджана совместно с Союзом композиторов объявило Национальный конкурс композиторов, приуроченный к 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
Основная цель конкурса — создание произведений, отражающих национально-культурные ценности, идеологические интересы общества и государства, современные культурные требования и международный опыт, а также развитие композиторского творчества в стране.
Конкурс проводится в два этапа
* Прием заявок
* Оценка представленных произведений
* Прием конкурсных работ осуществляется в Союзе композиторов Азербайджана до 1 октября 2025 года.
* К заявке должны быть приложены следующие документы:
* автобиография автора;
* копия удостоверения личности автора;
* аннотация к представленному произведению;
* ноты произведения;
* аудиозапись произведения (электронная или живая запись).
* Оценку произведений проведет Жюри, сформированное Союзом композиторов Азербайджана.
Основные условия конкурса
На конкурс принимаются новые оркестровые и хоровые произведения, ранее нигде не исполнявшиеся и не издававшиеся:
* Для оркестра – произведение (марш, увертюра, концертная пьеса и др.), рассчитанное на оркестры различного состава (симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, военный духовой оркестр или их комбинированный состав) продолжительностью 7–8 минут.
* Для хора с оркестром – произведение (кантата, оратория, ода и др.), написанное для четырехголосного хора и оркестров различного состава (симфонический, народных инструментов, военный духовой оркестр или их комбинации) продолжительностью 10–15 минут.
К участию в конкурсе допускаются только авторы с высшим композиторским образованием, без возрастных ограничений. Авторы должны представить партитуру произведения и его аудиозапись на CD (в электронном формате) в запечатанном конверте без указания имени, заменив его девизом. Конверт необходимо лично передать в Союз композиторов Азербайджана или отправить почтой. Личные данные (копия удостоверения личности, диплом о высшем образовании, адрес, телефон) следует приложить в отдельном маленьком конверте, на котором указан тот же девиз.
Победителям конкурса будут вручены премии
* I место – 7000 манатов
* II место – 5000 манатов
* III место – 3000 манатов
При оценке конкурсных работ основными критериями станут соответствие объявленной теме, искренность в раскрытии содержания, новаторский подход и профессиональный уровень воплощения идеи.
Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 52 от 16 февраля 2006 года «Об утверждении правил финансирования создания литературных и художественных произведений на заказ, приобретения права на их первое публичное исполнение или показ, а также выплаты авторских гонораров и минимальных ставок оплаты творческим коллективам и исполнителям за юбилейные, государственные и специальные концертные программы».
Для получения дополнительной информации
Тел.: (+99412) 598 08 86
Адрес: улица Хагани, 55.