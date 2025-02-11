Минкультуры объявило национальный конкурс для композиторов

Основная цель конкурса — создание произведений, отражающих национально-культурные ценности, идеологические интересы общества и государства, современные культурные требования и международный опыт, а также развитие композиторского творчества в стране.

Министерство культуры Азербайджана совместно с Союзом композиторов объявило Национальный конкурс композиторов, приуроченный к 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.

Конкурс проводится в два этапа

* Прием заявок

* Оценка представленных произведений

* Прием конкурсных работ осуществляется в Союзе композиторов Азербайджана до 1 октября 2025 года.

* К заявке должны быть приложены следующие документы:

* автобиография автора;

* копия удостоверения личности автора;

* аннотация к представленному произведению;

* ноты произведения;

* аудиозапись произведения (электронная или живая запись).

* Оценку произведений проведет Жюри, сформированное Союзом композиторов Азербайджана.

Основные условия конкурса

На конкурс принимаются новые оркестровые и хоровые произведения, ранее нигде не исполнявшиеся и не издававшиеся:

* Для оркестра – произведение (марш, увертюра, концертная пьеса и др.), рассчитанное на оркестры различного состава (симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, военный духовой оркестр или их комбинированный состав) продолжительностью 7–8 минут.

* Для хора с оркестром – произведение (кантата, оратория, ода и др.), написанное для четырехголосного хора и оркестров различного состава (симфонический, народных инструментов, военный духовой оркестр или их комбинации) продолжительностью 10–15 минут.

К участию в конкурсе допускаются только авторы с высшим композиторским образованием, без возрастных ограничений. Авторы должны представить партитуру произведения и его аудиозапись на CD (в электронном формате) в запечатанном конверте без указания имени, заменив его девизом. Конверт необходимо лично передать в Союз композиторов Азербайджана или отправить почтой. Личные данные (копия удостоверения личности, диплом о высшем образовании, адрес, телефон) следует приложить в отдельном маленьком конверте, на котором указан тот же девиз.

Победителям конкурса будут вручены премии

* I место – 7000 манатов

* II место – 5000 манатов

* III место – 3000 манатов

При оценке конкурсных работ основными критериями станут соответствие объявленной теме, искренность в раскрытии содержания, новаторский подход и профессиональный уровень воплощения идеи.

Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 52 от 16 февраля 2006 года «Об утверждении правил финансирования создания литературных и художественных произведений на заказ, приобретения права на их первое публичное исполнение или показ, а также выплаты авторских гонораров и минимальных ставок оплаты творческим коллективам и исполнителям за юбилейные, государственные и специальные концертные программы».

Для получения дополнительной информации

Тел.: (+99412) 598 08 86

Адрес: улица Хагани, 55.