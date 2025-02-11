У Трампа экономят: США могут закрыть консульства по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда консульств США по всему миру, чтобы сократить расходы Госдепартамента.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана входят в число тех, которые могут быть закрыты. Как уточнили собеседники телеканала, основная часть консульств в Европе, которые могут оказаться под угрозой закрытия, находятся в Германии и Франции. Госдепартамент запросил у консульств информацию об их деятельности в целом.

Официальные лица заявили, что Трамп ознакомился со списком консульств, но окончательных решений принято не было. Сроки возможного закрытия также еще не установлены.