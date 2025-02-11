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«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе

10:55 1789

Мы помним время, когда главой США был президент Трамп, и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану.

Так сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Указав, что предыдущий опыт работы с президентом Трампом был очень позитивным, Ильхам Алиев отметил: «Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу».

Глава государства сказал, что «среди европейских лидеров существует большая неопределенность (из-за президента Трампа – ред.) и, я бы сказал, большая озабоченность. Причина этого очень проста. Мы все знаем, как некоторые из них относились к господину Трампу последние четыре года, когда он не был президентом. Мы уже увидели первую «дисквалификацию» — ей подвергся премьер-министр Канады».

«Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к президенту Трампу, и, безусловно, они обеспокоены, что теперь, возможно, пришло время для них нести ответственность за это. Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Но я не вижу других серьезных причин для беспокойства по поводу изменений в США. Я думаю, мир может стать намного безопаснее. Во время первого срока президентства Трампа Соединенные Штаты не начали ни одной войны, и это также был уникальный опыт, если посмотреть на историю США хотя бы за последние несколько десятилетий. Что касается Азербайджана, мы уверены и оптимистичны», - сказал глава государства.

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