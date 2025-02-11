«Образовательная стипендиальная программа Red Hearts» завершена: 23 студента получат стипендии

Фонд Red Hearts, известным своими инициативами в социально значимых и общественных сферах, завершил программу «Образовательная стипендиальная программа Red Hearts». В рамках программы было подано 306 заявок. По итогам отбора 69 кандидатов прошли в следующий этап и были приглашены на собеседование. После успешного прохождения всех этапов 23 студента стали обладателями стипендии. В течение 2024-2025 учебного года они будут получать ежемесячную стипендию в размере 200 AZN.

При отборе победителей приоритет отдавался студентам, обучающимся на первом курсе очной формы бакалавриата в высших учебных заведениях, набравшим более 600 баллов на вступительных экзаменах, имеющим высокие академические показатели и активное участие во внеучебных мероприятиях, а также студентам из социально уязвимых слоев населения.



В рамках программы 26 студентов получили стипендию в 2022-2023 учебном году, а 25 студентов — в 2023-2024 учебном году. В этом году стипендиальная программа реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом развития образования и фондом Red Hearts. Стипендии предоставляются за счет пожертвований, собранных в рамках кампании Onu oxut («Пожертвуй для образования»), запущенной фондом совместно с Birbank в 2023 году. Эта инициатива направлена на обеспечение равных возможностей в образовании путем поддержки талантливой молодежи.



Список победителей: http://bit.ly/4b23CuE

Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.