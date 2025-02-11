Принять закон об «иноагентах» предлагают и в Казахстане

Депутаты казахстанского мажилиса от фракции «Народной партии» считают необходимым разработать и принять закон об «иностранных агентах».

«Мы, все граждане Казахстана, должны понимать, откуда приходит информация, которую нам представляют. Она представляется нам независимыми журналистами или представляется тем, кому заплатили? Очень часто представляется теми, кому заплатили и дали определенную повестку. Иногда эта повестка является вредной, деструктивной для нашей страны», - сказала депутат мажилиса Ирина Смирнова, озвучивая свой депутатский запрос на имя премьер-министра во время пленарного заседания палаты в среду. Ее слова передает Интерфакс.

Она напомнила, что на прошлом пленарном заседании депутаты озвучивали депутатский запрос касательно деятельности в Казахстане USAID.

По словам депутата, в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, 70% из них финансировались через различные источники из США.