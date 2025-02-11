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Переговоры президентов Азербайджана и Сомали

фото; обновлено 12:09
12:09 733

После церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом, информирует официальный сайт главы государства.

Затем с участием Ильхама Алиева и Хасана Шейха Мохамуда состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Сомали.

* * * 11:44

12 февраля состоялась церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Сомали был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Сомали. Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Сомали и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и Хасаном Шейхом Мохамудом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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