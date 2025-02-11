Переговоры президентов Азербайджана и Сомали

После церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом, информирует официальный сайт главы государства.

Затем с участием Ильхама Алиева и Хасана Шейха Мохамуда состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Сомали.