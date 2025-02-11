Самые высокие за последние годы: Европа может ограничить цены на газ

Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в Европейском союзе, которые в последнее время достигли рекордных уровней в сравнении с США. На этой неделе цены на «голубое топливо» в Европе были самыми высокими за последние два года.

Financial Times пишет, что газ в Европе в три-четыре раза дороже, чем в США, что создает серьезные препятствия для европейских компаний.

По словам источников, Еврокомиссия рассматривает возможность введения лимита в рамках обсуждения стратегического документа по «чистой промышленной сделке». В документе должны быть изложены способы поддержки тяжелой промышленности ЕС, поскольку предприятиям приходится бороться с многочисленными проблемами, включая торговые меры президента США Дональда Трампа и амбициозный переход ЕС на зеленые технологии.

Переговоры о механизмах ограничения цен, хотя и находятся на ранней стадии, вызвали ответную реакцию со стороны промышленных групп, которые предостерегают от подрыва «доверия» к европейскому рынку.

Два высокопоставленных чиновника ЕС заявили, что планы также будут включать меры по предотвращению повышения цен на газ трейдерами летом, когда европейские страны запасаются топливом в преддверии зимы.