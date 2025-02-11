Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, для организации указанной помощи были выделены средства в размере одного миллиона долларов в манатном эквиваленте, первая партия помощи была отправлена 7 февраля.

С территории Сумгаитского технологического парка в Украину в среду, 12 февраля, была отправлена вторая партия гуманитарной помощи.

Заведующий отделом Министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов сообщил журналистам, что гуманитарный груз, отправленный двумя партиями в рамках вышеупомянутого распоряжения, включает более 52 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 17 трансформаторов. По его словам, согласно поступившему от украинской стороны обращению, указанное оборудование предназначено для восстановления стабильного электроснабжения пострадавших от войны территорий.

Общая сумма помощи, предоставленной Азербайджаном Украине в восстановительных и гуманитарных целях в связи со сложившейся ситуацией, превысила 40 млн долларов. На сегодняшний день в Украину в качестве гуманитарной помощи отправлено 134 трансформатора и комплектных трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, а также около 3,4 млн метров электрических кабелей и проводов.