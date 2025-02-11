USD 1.7000
EUR 1.7604
RUB 1.7617
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи

фото
12:03 445

С территории Сумгаитского технологического парка в Украину в среду, 12 февраля, была отправлена вторая партия гуманитарной помощи.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, для организации указанной помощи были выделены средства в размере одного миллиона долларов в манатном эквиваленте, первая партия помощи была отправлена 7 февраля.

Заведующий отделом Министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов сообщил журналистам, что гуманитарный груз, отправленный двумя партиями в рамках вышеупомянутого распоряжения, включает более 52 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 17 трансформаторов. По его словам, согласно поступившему от украинской стороны обращению, указанное оборудование предназначено для восстановления стабильного электроснабжения пострадавших от войны территорий.

Общая сумма помощи, предоставленной Азербайджаном Украине в восстановительных и гуманитарных целях в связи со сложившейся ситуацией, превысила 40 млн долларов. На сегодняшний день в Украину в качестве гуманитарной помощи отправлено 134 трансформатора и комплектных трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, а также около 3,4 млн метров электрических кабелей и проводов.

Путин мог встретиться с представителем Трампа
Путин мог встретиться с представителем Трампа
12:20 66
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи фото
12:03 446
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
10:55 1795
Россия атаковала Киев ракетами: взрывы, пожары, уже есть жертвы
Россия атаковала Киев ракетами: взрывы, пожары, уже есть жертвы фото; обновлено 08:35
08:35 6649
Зять Эрдогана возвращается?
Зять Эрдогана возвращается? наша корреспонденция; все еще актуально
01:19 7561
Замерзнуть, но победить Америку
Замерзнуть, но победить Америку горячая тема
03:17 6909
Иран задрал ставки до небес
Иран задрал ставки до небес новый поворот; все еще актуально
11 февраля 2025, 20:13 8784
Трамп признателен Путину и анонсирует скорое освобождение еще одного американца
Трамп признателен Путину и анонсирует скорое освобождение еще одного американца
09:50 1812
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали» украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
11 февраля 2025, 03:33 10906
Пример «дубайского успеха» – азербайджанская компания MyGroup Holding
Пример «дубайского успеха» – азербайджанская компания MyGroup Holding наши за бугром
02:54 5694
Ливан и Сирия скатываются к войне на границе
Ливан и Сирия скатываются к войне на границе горячая тема
11 февраля 2025, 18:35 6007

ЭТО ВАЖНО

Путин мог встретиться с представителем Трампа
Путин мог встретиться с представителем Трампа
12:20 66
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи фото
12:03 446
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
10:55 1795
Россия атаковала Киев ракетами: взрывы, пожары, уже есть жертвы
Россия атаковала Киев ракетами: взрывы, пожары, уже есть жертвы фото; обновлено 08:35
08:35 6649
Зять Эрдогана возвращается?
Зять Эрдогана возвращается? наша корреспонденция; все еще актуально
01:19 7561
Замерзнуть, но победить Америку
Замерзнуть, но победить Америку горячая тема
03:17 6909
Иран задрал ставки до небес
Иран задрал ставки до небес новый поворот; все еще актуально
11 февраля 2025, 20:13 8784
Трамп признателен Путину и анонсирует скорое освобождение еще одного американца
Трамп признателен Путину и анонсирует скорое освобождение еще одного американца
09:50 1812
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали» украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
11 февраля 2025, 03:33 10906
Пример «дубайского успеха» – азербайджанская компания MyGroup Holding
Пример «дубайского успеха» – азербайджанская компания MyGroup Holding наши за бугром
02:54 5694
Ливан и Сирия скатываются к войне на границе
Ливан и Сирия скатываются к войне на границе горячая тема
11 февраля 2025, 18:35 6007
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться