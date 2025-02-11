Высокий результат лаборатории комплексных исследований

Высококвалифицированные специалисты лаборатории показали успешные результаты при проведении квалификационных испытаний по определению сырого белка, жира, клетчатки, золы, нерастворимой в соляной кислоте, сырой золы и влаги в кормах, а также определения стерильности в ветеринарных препаратах.

Лаборатория комплексных исследований ранее демонстрировала высокие результаты в международных межлабораторных испытаниях, организованных британскими компаниями Fapas и LGC Standards.

В Лаборатории комплексных исследований проводятся исследования ветеринарных препаратов, пестицидов и удобрений для растений, а также всех веществ и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, по составу, показателям качества и безопасности. В лаборатории применяются передовые технологии, персонал регулярно участвует в тренингах и международных межлабораторных проверках квалификации.