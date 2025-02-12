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Путин мог встретиться с представителем Трампа

12:20 1209

Президент РФ Владимир Путин мог встретиться со Стивеном Уиткоффом, специальным посланником Трампа по Ближнему Востоку, при освобождении американского учителя Марка Фогеля, предполагают американские СМИ.

Ранее сообщалось Марк Фогель был освобожден Москвой после трех с половиной лет заключения в России по обвинению в контрабанде наркотиков.

The Washington Post в своей статье цитирует ведущего Fox News Шона Хэннити, который утверждает, что летавший в Москву Стив Уиткофф провел встречу с Путиным, которая якобы продолжалась три с половиной часа.

Белый дом не ответил на вопросы о встрече с Путиным, отмечает издание. Российские власти пока не прокомментировали освобождение Фогеля, которое Вашингтон называет «обменом».

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