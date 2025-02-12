Россия повреждает немецкие военные корабли

Военные корабли Германии неоднократно подвергались диверсиям после начала войны в Украине, заявил главком Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак. По его словам, в результате пострадал «более чем один корабль». Также были зафиксированы случаи проникновения на военно-морские базы с суши и моря. «По нашей оценке, нас проверяют. Они пытаются подорвать уверенность нашего общества — как на национальном уровне, так и внутри альянса. И они создают основу для последующих активных военных действий», — отметил Каак. Он заверил, что военно-морской флот Германии принимает соответствующие меры противодействия.

Также главком ВМС отметил, что «растущая угроза со стороны России в начале 2025 года более актуальна, чем два года назад». «Эксперты и разведывательные службы сходятся во мнении, что с 2029 года Россия будет в состоянии начать конфликт с НАТО», — сказал Каак. Он призвал готовиться к этому на уровне стратегических планов. До этого сотрудники верфи Blohm+Voss в Гамбурге обнаружили в двигателе нового корвета военно-морских сил страны «Эмден» десятки килограммов металлической стружки, сообщили газета Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

Это произошло перед первым спуском корабля на воду. Как отметили опрошенные изданиями эксперты, если бы стружку своевременно не нашли, корвету мог быть нанесен значительный ущерб, что надолго задержало бы передачу корабля ВМС Германии. Журналисты утверждают, что корвет мог стать объектом диверсии, но кто за ней стоит, неясно. Прокуратура Гамбурга и Управление уголовной полиции отказались комментировать ситуации. Главком ВМС Каак также прямо не подтвердил, что в данном случае речь идет о диверсии.

В Евросоюзе ранее отмечали, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия начала широко применять против европейских стран диверсии. Основные удары пришлись на Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что Россия может быть причастна к ста «подозрительным инцидентам» в Европе в 2024 году. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупреждал, что акты диверсий в западных странах, за которыми стоит Россия, могут подтолкнуть НАТО к тому, чтобы задействовать статью 5 устава о коллективной обороне. При этом он добавил, что «прямая военная конфронтация с НАТО становится для Кремля одним из возможных вариантов».