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Макрон обрушился с критикой на идею Трампа

12:38 1556

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда палестинцев. Его слова приводит CNN.

Макрон заявил, что процесс урегулирования на Ближнем Востоке должен стать «не операцией по покупке недвижимости, а политической операцией» и учитывать стремление палестинцев иметь свое государство».

«Газа – это не какая-то пустая территория, это земля, где живут и хотят жить два миллиона человек. Мы не можем сказать этим двум миллионам: «Знаете, вы должны уехать. Сейчас правильное реагирование – это спасать гражданское население… Сейчас действует перемирие, его нужно сохранить. Следует возобновить гуманитарную деятельность и спасти как можно больше людей», – сказал Макрон.

«Я всегда подтверждал свое несогласие с израильским премьер-министром Нетаньяху, — сказал Макрон. — Я снова не верю, что такая масштабная операция, направленная на гражданское население, является правильным ответом».

«Любое эффективное решение по восстановлению Газы не означает автоматического отсутствия уважения к людям или странам», — указал Макрон, подчеркнув желание палестинцев остаться в анклаве и нежелание Иордании и Египта принимать большое количество беженцев из Газы.

CNN напоминает, что «это не первый раз, когда люди из окружения Трампа высказывают подобную идею. В прошлом году его зять Джаред Кушнер, служивший старшим советником Трампа во время его первого срока, предложил «очистить» Газу, выгнав оттуда мирных жителей, чтобы раскрыть «очень ценный» потенциал этой прибрежной территории».

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