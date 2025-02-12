Умеров: Украина готова к завершению войны

Киев готов к переговорам о завершении войны, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому ITV News заявил, что готов к переговорам с Россией, и допустил, что конфликт с Москвой может быть закончен в 2025 году.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров. Справедливый настоящий мир для нас важен, но давайте сделаем какие-то шаги. Гарантии безопасности — тогда можно говорить об остановке горячей стадии войны. Поддержка нашей армии — тогда можно гарантировать, что завтра мы не останемся одни», — подчеркнул политик.