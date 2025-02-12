США признали, что прекратить войну в Украине нелегко

«Я имею в виду, что настроен оптимистично. Мы будем очень упорно работать. В конце концов, у нас тут очень сложные ситуации, - сказал он в интервью телеканалу CNN. - Остановить это будет непросто, но я настроен оптимистично в отношении того, что мы будем работать усерднее, чем работала какая-либо из администраций, чтобы положить этому конец».

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сделал вопрос прекращения войны приоритетной задачей, однако добиться результата будет нелегко.

Рубио отметил, что освобождение властями России американского гражданина Марка Фогела не связано напрямую с прогрессом в достижении договоренностей по Украине, однако назвал его «хорошим сигналом о желании сотрудничать». «Я не хочу утверждать, что произошедшее сегодня вечером может считаться каким-то первым шагом к этому [урегулированию], но я думаю, что это хороший знак, что русские хотят что-то сделать в этом отношении, и надеюсь, мы сможем исходить из этого в будущем», - сказал дипломат.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Фогел, отбывавший в РФ тюремное заключение за контрабанду наркотиков, был освобожден. Чиновник назвал это «жестом доброй воли» со стороны Москвы, свидетельствующим о прогрессе в урегулировании кризиса на Украине. Фогел покинул РФ вместе со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.