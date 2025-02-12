USD 1.7000
EUR 1.7604
RUB 1.7617
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Тасулас стал президентом

13:15 1132

Парламент Греции избрал президентом бывшего председателя парламента Костаса (Константиноса) Тасуласа, кандидатуру которого выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис. Об этом свидетельствуют итоги четвертого тура голосования, состоявшегося в главном законодательном органе страны.

Первые три тура голосования, состоявшиеся 25 и 31 января, а также 6 февраля, были безуспешными. В первом и втором турах голосования для избрания президента Греции требовалось большинство в две трети голосов (200 голосов в 300-местном парламенте), а в третьем - большинство в три пятых (180 голосов). Во всех трех турах за Тасуласа отдавали голоса 160 парламентариев. В четвертом туре президент избирается большинством в 151 голос.

Правящая партия «Новая демократия», выдвинувшая кандидатуру Тасуласа, имеет 156 депутатов в высшем законодательном органе.

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: взрывы, пожары, жертвы...
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: взрывы, пожары, жертвы... фото; видео; обновлено 12:45
12:45 9107
Трамп и Маск меняют Америку под аплодисменты американцев
Трамп и Маск меняют Америку под аплодисменты американцев наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 4866
Зеленский: Убили сотрудников моего офиса, пытались убить меня
Зеленский: Убили сотрудников моего офиса, пытались убить меня
14:13 589
CША пообещали не допустить ХАМАС к власти
CША пообещали не допустить ХАМАС к власти
13:39 421
Армяне приняли решение идти в Евросоюз
Армяне приняли решение идти в Евросоюз
13:29 1458
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева обновлено 11:28
11:28 7876
Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями
Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями фото; обновлено 13:05
13:05 2708
Умеров: Украина готова к завершению войны
Умеров: Украина готова к завершению войны
12:53 1887
Путин мог встретиться с представителем Трампа
Путин мог встретиться с представителем Трампа
12:20 1212
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи фото
12:03 1780
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
10:55 2893

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: взрывы, пожары, жертвы...
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: взрывы, пожары, жертвы... фото; видео; обновлено 12:45
12:45 9107
Трамп и Маск меняют Америку под аплодисменты американцев
Трамп и Маск меняют Америку под аплодисменты американцев наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 4866
Зеленский: Убили сотрудников моего офиса, пытались убить меня
Зеленский: Убили сотрудников моего офиса, пытались убить меня
14:13 589
CША пообещали не допустить ХАМАС к власти
CША пообещали не допустить ХАМАС к власти
13:39 421
Армяне приняли решение идти в Евросоюз
Армяне приняли решение идти в Евросоюз
13:29 1458
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева обновлено 11:28
11:28 7876
Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями
Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями фото; обновлено 13:05
13:05 2708
Умеров: Украина готова к завершению войны
Умеров: Украина готова к завершению войны
12:53 1887
Путин мог встретиться с представителем Трампа
Путин мог встретиться с представителем Трампа
12:20 1212
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину вторую партию гумпомощи фото
12:03 1780
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
«…Мы возобновим работу»: Ильхам Алиев об отношениях с США и Трампе
10:55 2893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться