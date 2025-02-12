Белый дом наказывает «непослушное издание»

По ее словам, Белый дом сообщил агентству, что если Associated Press «не приведет свои редакционные стандарты в соответствие с указом президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский», то AP будет запрещено посещать мероприятия в Овальном кабинете.

«Сегодня днем корреспонденту AP не позволили присутствовать на подписании указа президента. Вызывает тревогу тот факт, что администрация Трампа собирается наказать AP за независимую журналистику. Ограничение нашего доступа в Овальный кабинет не только серьезно затрудняет доступ общественности к независимым новостям, но и явно нарушает первую поправку [к Конституции США]», — заявила Пейс.

В конце января президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а также пик Денали на Аляске — в пик Мак-Кинли. После Associated Press выпустило заявление, в котором отмечалось, что указ Трамп действует только на территории США. В нем также говорилось, что Мексиканский залив носит это название более 400 лет. «Associated Press будет называть его по первоначальному названию, признавая при этом новое название, выбранное Трампом. Как глобальное информационное агентство, распространяющее новости по всему миру, AP должно следить за тем, чтобы географические названия были легко узнаваемы для всех аудиторий», — отмечали в агентстве.