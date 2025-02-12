Армяне приняли решение идти в Евросоюз

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому союзу". "За" проголосовали 63 человека, 7 "против", воздержавшихся не было.

Оппозиционная фракция "Айастан" заявила, что не примет участие в голосовании, а вторая по численности оппозиционная фракция - "Честь имею" - проголосовала против.

Оппозиция назвала данный процесс "фарсом" и заявила, что не примет участие в голосовании.

Законопроект накануне представил один из авторов инициативы - бывший глава Минюста, член политсовета прозападной партии "Республика" Артак Зейналян.

Общественные и политические организации, которые выступили с соответствующей инициативой, собрали 60 тыс. подписей (Конституция Армении разрешает парламенту рассматривать законопроекты, предлагаемые гражданским обществом, при условии, что они соберут не менее 50 тыс. подписей граждан).

Проект был одобрен правительством в январе 2025 года. Премьер-министр Никол Пашинян ранее пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Позже он заявил, что Армения "неплохо себя чувствует" в ЕАЭС, заинтересована в углублении отношений с Ираном, но в то же время "определенная и чувствительная часть народа" хочет иметь европейский выбор для будущего страны.

Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Еревана из ЕАЭС, сравнив решение Еревана с покупкой билета на "Титаник".