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Иран снова заявил: отказываемся от переговоров с Трампом

13:39 375

Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном, поскольку администрация президента Дональда Трампа не готова решать вопрос дипломатическим путем, заявила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

Фатеме Мохаджерани

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы договориться с Ираном по ядерной проблеме, нежели «разбомбить его к чертям».

«Переговоры подразумевают под собой условия. Язык силы не является частью переговорного процесса, и объявленное максимальное давление никак не способствует переговорам. Мы говорим «нет» переговорам с противоположной стороной, так как они не понимают языка дипломатии. Мир видел, что Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в результате усилий Ирана, но закончилось все именно их односторонним выходом», — сказала Фатеме Мохаджерани на пресс-конференции, ее цитируют иранские СМИ.

Накануне министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил о невозможности вести переговоры с администрацией Дональда Трампа. А глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что «президент США вернулся к политике максимального давления на народ Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этой неделе заявлял, что, хотя Дональд Трамп выразил готовность к переговорам, он «подписывает все новые указы с антииранскими происками». Так, президент США подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. МИД исламской республики заявил, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».

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