«Газа принадлежит палестинцам»: Китай против плана Трампа

Как уточнил официальный представитель, Пекин неизменно считает, что контроль за урегулированием вопросов в анклаве после завершения военного конфликта должен осуществлять палестинский народ: «Мы выступаем против насильственного перемещения населения Газы. В нынешних условиях международное сообщество, в особенности крупные державы, должны сыграть конструктивную роль в реализации соглашения о прекращении огня, содействовать гуманитарной помощи и восстановлению Газы».

Ранее Трамп предложил передать Газу под американский контроль, а палестинское население переселить в другие места. В частности, он предлагал отправить палестинцев из Газы в Египет, однако в Каире отвергли эту инициативу. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре согласились, что восстановление сектора Газа следует проводить, не выселяя оттуда палестинцев. Король Иордании Абдалла II на встрече в Вашингтоне с Трампом также сказал, что решительно выступает против его идеи переселения палестинцев из сектора Газа.