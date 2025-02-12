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«Газа принадлежит палестинцам»: Китай против плана Трампа

13:57 391

Власти КНР не считают допустимыми предложения о перемещении жителей сектора Газа в другие районы.

«Газа принадлежит палестинцам и является неотъемлемой частью палестинской территории», - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова приводит Интерфакс.

Как уточнил официальный представитель, Пекин неизменно считает, что контроль за урегулированием вопросов в анклаве после завершения военного конфликта должен осуществлять палестинский народ: «Мы выступаем против насильственного перемещения населения Газы. В нынешних условиях международное сообщество, в особенности крупные державы, должны сыграть конструктивную роль в реализации соглашения о прекращении огня, содействовать гуманитарной помощи и восстановлению Газы».

Ранее Трамп предложил передать Газу под американский контроль, а палестинское население переселить в другие места. В частности, он предлагал отправить палестинцев из Газы в Египет, однако в Каире отвергли эту инициативу. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре согласились, что восстановление сектора Газа следует проводить, не выселяя оттуда палестинцев. Король Иордании Абдалла II на встрече в Вашингтоне с Трампом также сказал, что решительно выступает против его идеи переселения палестинцев из сектора Газа.

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