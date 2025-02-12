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МЧС достигло всех целей

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14:05 173

В отеле Grand Hotel Europe в Насиминском районе Баку при организации управления по связям с общественностью МЧС проведен тренинг на тему «Пожарная безопасность гостиниц».

Целью обучения, в котором были задействованы соответствующие силы и техника министерства, было обучение персонала гостиницы правилам поведения, которые связаны с чрезвычайными ситуациями, в том числе при пожарах.

Сначала в рамках теоретической части обучения сотрудники МИД подробно проинформировали персонал гостиницы о необходимых мерах по обеспечению пожарной безопасности, правилах поведения и эвакуации при пожарах, которые могут возникнуть в гостиницах, а также были показаны видеоролики об этом.

Затем началась практическая часть обучения. Так, после подачи сигнала «Тревога» при условном возгорании на место оперативно прибыли cотрудники МЧС и приступили к мероприятиям по «тушению пожара». В соответствии с планом эвакуации в отеле, где возник случайный пожар, спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место, а случайно пострадавшим оказали «первую помощь».

Тренинг был успешно завершен, поставленные цели - достигнуты.

Следует отметить, что подобные мероприятия регулярно организуются МЧС в Баку и регионах.

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