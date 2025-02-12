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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Зеленский: Убили сотрудников моего офиса, пытались убить меня

14:13 616

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian рассказал о попытках покушения на него в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

«С чем пришли в этот раз они (россияне). Когда они были возле Киева, окружили Киев и оккупировали 50% нашей страны. Они пускали ультиматум, он был похож на Минск, но он был еще жестче. Они хотели поставить ультиматум, чтобы мы предали полностью наши национальные интересы.

То есть все эти слова: денацификация, демилитаризация, чтобы у нас не было армии, чтобы их люди пророссийские руководили государством, много всего, чтобы мы признали и отдали территории юридически и тому подобное. Чтобы русский язык был официальным», - рассказал президент.

Зеленский назвал такие требования еще более радикальным форматом «Минских соглашений».

«Я сказал, что этого не может быть, потому что здесь нарушение прав людей, Конституции, полная измена. Мы не пойдем на ультиматум Путина. Все отправляли сюда разных посыльных. Многие приходили и говорили, что завтра нас оккупируют, надо бежать и тому подобное. Многие лидеры мне звонили и говорили, что надо выезжать.

Было давление с разных сторон, были люди, которые хотели убить, были выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди здесь внутри нашего офиса. Были другие люди, которые защищали, была высадка десанта. Параллельно с этим были ультиматумы, звонки от разных людей», - заявил глава украинского государства.

После того как ВСУ начали выбивать российские войска с оккупированных территорий, сказал Зеленский, Москва смягчила свои ультиматумы.

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