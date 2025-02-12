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Очередная церемония выпуска Центра кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding

14:24 652

В ответ на растущие вызовы в сфере кибербезопасности Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики при поддержке PASHA Holding учредило Центр кибербезопасности совместно с одним из ведущих технологических вузов Израиля – Институтом Technion. Недавно состоялась четвертая по счету церемония выпуска центра.

Число выпускников в этом году составило 100 человек, при этом общее количество поданных заявок превысило 2000.

При поддержке компании PASHA Holding израильские эксперты – представители одной из ведущих стран региона в сфере кибербезопасности – приезжают в Азербайджан для проведения тренингов. Они обучают участников актуальным киберугрозам, современным тенденциям и лучшим практикам в данной области.

PASHA Holding последовательно поддерживает развитие и укрепление сообщества кибербезопасности в Азербайджане. Центр оснащен передовыми технологиями и оборудованием, включая учебные аудитории, тренировочные залы, симуляционные комнаты и лаборатории. В этих лабораториях студенты проводят исследования и разрабатывают инновационные решения в сфере кибербезопасности.

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