Очередная церемония выпуска Центра кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding

В ответ на растущие вызовы в сфере кибербезопасности Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики при поддержке PASHA Holding учредило Центр кибербезопасности совместно с одним из ведущих технологических вузов Израиля – Институтом Technion. Недавно состоялась четвертая по счету церемония выпуска центра.

Число выпускников в этом году составило 100 человек, при этом общее количество поданных заявок превысило 2000.