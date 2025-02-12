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Зеленский: Россия может вторгнуться в Польшу и Литву

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не знает, выдвинет ли свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Говоря о ценных природных ресурсах Украины, Зеленский отметил, что нахождение их под контролем Киева в интересах США: «В интересах США, чтобы ресурсы оставались под контролем Украины, и к ним имел доступ западный мир, нормальные цивилизованные партнеры».

«Нужно прекратить инфантильные разговоры (с Россией о гарантиях безопасности). Нам нужны наши гарантии, Европе нужно защищаться — потому что это Европа. А русские — это русские, их нужно поставить на место.

ВС РФ могут начать полномасштабное вторжение в Польшу и Литву: вскоре они собираются проводить совместные учения с Беларусью — именно после них началось наступление на Украину в 2022 году», - добавил украинский лидер.

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