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«Это невозможно»: Россия не хочет меняться

14:39 2298

Обмен территориями между Россией и Украиной «невозможен», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это невозможно», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие территории, наименование которых он не уточнил.

«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - добавил он.

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