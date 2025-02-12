«Это невозможно»: Россия не хочет меняться
14:39 2298
Обмен территориями между Россией и Украиной «невозможен», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это невозможно», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие территории, наименование которых он не уточнил.
«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - добавил он.
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