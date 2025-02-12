«Это невозможно»: Россия не хочет меняться

Обмен территориями между Россией и Украиной «невозможен», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это невозможно», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие территории, наименование которых он не уточнил.

«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - добавил он.