Правильно делает Трамп

Дональд Трамп подписал указ, обязующий Министерство юстиции больше не применять действующий уже почти полвека Закон о противодействии коррупции за рубежом (FCPA). Не можешь победить – возглавь. Этот старый управленческий принцип известен практически всем, но Дональду Трампу удалось заставить заиграть его новыми цветами. Он признал то, что давно уже всем известно: сколько бы средств ни тратилось на помощь в борьбе с коррупцией в слаборазвитых странах, толку от этого практически никакого. Если местные власти твердо настроены на борьбу с коррупцией, они и так будут это делать. Если же нет, то извне их никак не заставишь.

Грустно и печально все это, но такова суровая реальность. Из осознания которой Трамп сделал совершенно правильный вывод: коли уж ничего с этим поделать нельзя, надо обратить это в преимущество для американского бизнеса. Иными словами, он разрешил компаниям США покупать туземных политиков и чиновников. Причем определение «туземный» применено здесь совершенно намеренно. Поскольку если политика или чиновника может купить иностранная компания, то он именно и есть по своему менталитету туземец. И никак иначе. Можно сколько угодно возмущаться этим решением Трампа-президента, но с точки зрения Трампа-бизнесмена, оно вполне логично и оправдано. Мораль и бизнес, как, впрочем, мораль и политика, – вещи, которые совместимы только в теориях. А в остальном как были джунгли, так джунглями они и остались. И вести себя в них нужно соответственно, как бы цинично это не прозвучало. Давайте на секунду представим, что американские корпорации перестали давать взятки зарубежным чиновникам и политикам. Вот пришла им в голову этакая блажь. И что, другие корпорации, европейские и китайские, перестанут это делать? Да ни в коем случае. Иностранный бизнесмен – это для туземцев такой толстый кошелек на ножках, который в их представлении обязательно должен им «дать». И это не обсуждается, это уже часть местной религии. Причем далеко не только в Африке, но и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

Меня могут обвинить в циничности, в том, что решение Трампа ухудшит ситуацию с коррупцией в мире. Ну, во-первых, в отношении циничности – долгая работа в политической аналитике, исследование различных серых политических и финансовых схем от розовых очков избавляет напрочь. А во-вторых, Трампа и его команду «международный коррупционный климат» волнует чуть больше, чем никак. Какое им дело до коррупции у туземцев? Главное, чтобы американскому бизнесу в туземных странах было комфортно, а проблемы индейцев шерифа не волнуют. Можно сокрушаться по этому поводу, но реальность на земле, как принято сейчас говорить, именно такова. И те, кто этого не понимает, глубоко заблуждаются. По мнению команды Трампа, «национальная безопасность страны зависит от получения Соединенными Штатами и ее компаниями стратегических коммерческих преимуществ по всему миру», и если получению этих преимуществ что-то мешает, то к черту мораль и политические идеологемы вроде борьбы с коррупцией в иностранных государствах, которую якобы должны вести США, взвалив на себя бремя лидерства в данном вопросе. А кому они должны? И зачем им такое обременение?

В этой связи, кстати, совсем по-иному выглядит разгром USAID, о котором в критическом для Трампа ключе не отписался только ленивый. Для чего изначально создавалось это агентство? Да все для того же – для продвижения американских интересов, американской «мягкой силы» во всем мире. То есть, называя вещи своими именами, все для той же скупки симпатий туземных элит и населения в пользу США. Во что это выродилось при «леваках»-демократов, которые захватили над ним контроль? В чисто советские «вал» и «штурмовщину». Когда помощь предоставлялась всем, а направления этой помощи представляло собой примитивное «задрав штаны, бежать за комсомолом», если из читателей кто-нибудь помнит такую цитату из классиков российско-советской поэзии [спойлер – наверное, что и никто]. То есть следование всем этим новомодным трендам о «толерантности, многообразии и инклюзивности». Экс-глава USAID Саманта Пауэр сегодня утверждает, что работавшие в организации люди и ее грантополучатели просто хотели сделать мир лучше. Кто бы с этим спорил? Но у меня вопрос: а как $1,5 миллиона на продвижение равенства и инклюзивности на рабочих местах в Сербии, $47 тысяч за транс-оперу в Колумбии, печать «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах, $2 миллиона на активизм по смене пола и поддержке секс-меньшинств в Гватемале» и так далее и тому подобное способствовали продвижению интересов США в мире? Продвижению интересов американского бизнеса? А ведь USAID изначально создавалось именно для этого – для подкупа иностранных политиков и чиновников. И принцип «даю, чтобы ты дал» был главным. Режим наибольшего благоприятствования американским политическим и бизнес-интересам в обмен на некие материальные блага. Этот главный принцип оказался выхолощен – и дошло до немыслимого: чем больше Америка давала, тем сильнее в мире был рост антиамериканских настроений. Потому что Штаты стали давать не за что-то конкретное, а вообще. Что обесценивает любую помощь и вместо благодарности вызывает недовольство – они богатые, могли бы дать и больше. Положа руку на сердце, разве не приходилось кому-то встречаться с подобной ситуацией и в повседневной жизни?