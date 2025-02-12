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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Китайские корабли заплыли «в гости» к японцам

14:51 734

Власти Японии направили официальный протест Китаю после того, как четыре корабля китайской береговой охраны вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Как сообщают японские СМИ, инцидент произошел утром в среду, а корабли покинули воды ближе к полудню.

Генеральный секретарь Кабинета министров Ёсимаса Хаяси назвал действия китайской стороны «нарушением международного права» и подчеркнул, что Токио намерен твердо защищать свои территориальные воды и воздушное пространство.

«Это действительно прискорбно и неприемлемо. Мы ответим Китаю спокойно, но решительно», — заявил он.

Сенкаку, находящиеся под управлением Японии, остаются предметом территориального спора с Китаем, который также претендует на эти необитаемые острова.

Инцидент стал вторым за год случаем вторжения китайских судов в японские воды вокруг Сенкаку. Он произошел спустя несколько дней после встречи премьер-министра Японии Сигэру Исибы с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны подтвердили, что договор о безопасности между двумя странами распространяется на защиту островов Сенкаку.

Власти Японии заверили, что предпримут все необходимые меры для мониторинга ситуации и защиты своих границ.

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