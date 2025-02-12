«Договорились обо всем»: в Судане появится российская военная база
14:59 1009
Россия и Судан достигли взаимопонимания по вопросу строительства российской военно-морской базы в стране, сообщил и.о. главы МИД Судана Али Юсеф Шариф.
«Мы по этому вопросу достигли взаимопонимания, поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить, мы согласились, договорились обо всем», - сказал Шариф на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос, каков в настоящий момент статус соглашения о российской базе ВМФ в Судане.
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