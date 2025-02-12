В обмен на Фогеля: американцы выдадут Москве россиянина

По его словам, это произойдет «на днях». Имя этого человека станет известно, когда он окажется на родине, добавил Песков.

The Wall Street Journal отмечает, что это может быть совладелец криптобиржи BTC-e Александр Винник. Его задержали в 2017 году по обвинению в содействии вымогательству, краже личных данных и торговле наркотиками. В 2024 году Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ему пока не вынесли, дело рассматривается в суде.

Виннику грозит до 50 лет лишения свободы за отмывание $4 млрд. BTC-e ранее входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира с суточным оборотом в $66 млн. Поскольку на бирже была возможна торговля с анонимных аккаунтов, весь ее оборот был отнесен американскими властями к нелегальному. Винник хотел попасть в сделку по обмену заключенными между Россией, США и другими странами Запада, которая состоялась в августе 2024 года, говорил его адвокат.

Накануне в Москву прилетел советник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. После стало известно, что он забрал бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который был осужден в России на 14 лет по обвинению в контрабанде наркотиков. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла. По словам самого Фогеля, он использовал их в медицинских целях после перенесенной операции на позвоночнике, что было подтверждено записью в его медкарте. На момент ареста гражданин США не имел дипломатического статуса и работал преподавателем Англо-американской школы в Москве.