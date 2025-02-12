Ребенок проглотил что-то опасное: что делать?

Каждая семья должна знать, что к мелким предметам (например, фундук, грецкий орех, жевательная резинка и др.), которые оказываются в руках детей в возрасте 2-3 лет, следует обращаться осторожно и внимательно. Об этом сказал детский хирург НИИ педиатрии имени К.Я. Фараджевой Министерства здравоохранения Умуд Мусаев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, если ребенок возьмет эти продукты в рот, они могут застрять в пищеводе или, что еще хуже, в трахее: «В таких случаях некоторые родители теряются и затрудняются оказать первую помощь. Многие люди засовывают пальцы в горло ребенка, не умея оказывать первую помощь. Это - неправильное решение, потому что они также могут пальцем протолкнуть предмет в трахею. Поэтому родитель должен знать, что ребенка следует положить на живот лицом вниз, скрестив ноги, и поглаживать по спине. В таком случае инородный предмет быстро выпадет из горла ребенка. В противном случае, если он не выйдет, нужно немедленно отвезти ребенка в больницу. Порой бывает так, что родитель говорит: «Ребенок положил в рот какой-нибудь мелкий предмет, немного покашлял и проглотил его. Нет никакой проблемы». Это не так, несмотря на нормальное дыхание, предмет может попасть в легкие». У.Мусаев отметил, что если инородное тело находится не в трахее, а в пищеводе, то решающее значение имеет его размер: «Потому что если он попадет в желудок или кишечник, основная проблема будет связана с его размером. В пищеводе есть три физиологических сужения, в которых и застревают предметы. В это время ребенок не может глотать слюну, испытывает тошноту и рвоту. Дети обычно проглатывают батарейки-«таблетки», используемые в часах, куски мяса, монеты и мелкие игрушки. Их можно удалить, не причинив вреда ребенку». «Если ребенок проглотил острый или режущий предмет, следует немедленно обратиться за медицинской помощью», - сказал Умуд Мусаев.