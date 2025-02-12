Ребенок проглотил что-то опасное: что делать?
Каждая семья должна знать, что к мелким предметам (например, фундук, грецкий орех, жевательная резинка и др.), которые оказываются в руках детей в возрасте 2-3 лет, следует обращаться осторожно и внимательно.
Об этом сказал детский хирург НИИ педиатрии имени К.Я. Фараджевой Министерства здравоохранения Умуд Мусаев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.
По его словам, если ребенок возьмет эти продукты в рот, они могут застрять в пищеводе или, что еще хуже, в трахее: «В таких случаях некоторые родители теряются и затрудняются оказать первую помощь. Многие люди засовывают пальцы в горло ребенка, не умея оказывать первую помощь. Это - неправильное решение, потому что они также могут пальцем протолкнуть предмет в трахею. Поэтому родитель должен знать, что ребенка следует положить на живот лицом вниз, скрестив ноги, и поглаживать по спине. В таком случае инородный предмет быстро выпадет из горла ребенка. В противном случае, если он не выйдет, нужно немедленно отвезти ребенка в больницу. Порой бывает так, что родитель говорит: «Ребенок положил в рот какой-нибудь мелкий предмет, немного покашлял и проглотил его. Нет никакой проблемы». Это не так, несмотря на нормальное дыхание, предмет может попасть в легкие».
У.Мусаев отметил, что если инородное тело находится не в трахее, а в пищеводе, то решающее значение имеет его размер: «Потому что если он попадет в желудок или кишечник, основная проблема будет связана с его размером. В пищеводе есть три физиологических сужения, в которых и застревают предметы. В это время ребенок не может глотать слюну, испытывает тошноту и рвоту. Дети обычно проглатывают батарейки-«таблетки», используемые в часах, куски мяса, монеты и мелкие игрушки. Их можно удалить, не причинив вреда ребенку».
«Если ребенок проглотил острый или режущий предмет, следует немедленно обратиться за медицинской помощью», - сказал Умуд Мусаев.
По его словам, ребенок может чувствовать себя хорошо, но это не значит, что опасности нет: «Не позволяйте ребенку ложиться и не давайте ему еду и жидкости, пока его не осмотрит врач. Батарейки (особенно дисковые) также очень опасны. Попадая в кислую среду желудка, они начинают выделять вредные вещества, которые в конечном итоге вызывают химический ожог желудка. В этом случае ребенка следует немедленно отвезти к врачу. Проглоченные магниты также вызывают очень серьезные нарушения. Например, разрыв стенок желудочно-кишечного тракта, внутреннее кровотечение и др. В настоящее время для детей выпускаются специальные развивающие игры на магнитах. Мы не рекомендуем покупать эти игрушки маленьким детям».
У.Мусаев отметил, что проглатывание относительно крупных и тяжелых предметов (например, железных шариков, крупных железных монет и др.) представляет серьезную угрозу здоровью и даже жизни ребенка: «Если не вытащить эти предметы из детского организма, они могут разорвать стенку желудочно-кишечного тракта, вызвав внутреннее кровотечение, опасное для жизни ребенка. По этой причине, если в желудочно-кишечный тракт ребенка попал инородный предмет, обязательно проверьте, нужно убедиться, что он вышел. Для этого необходимо контролировать каждое испражнение ребенка. Если ваш ребенок пользуется туалетом, посадите его на горшок на некоторое время. Если ребенок проглотил острый, режущий, большой и тяжелый предмет, батарейку или магнит, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью».