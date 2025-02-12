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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Глава штаба Антитеррористического центра СБУ работал на русских

15:34 1148

Служба безопасности Украины в среду, 12 февраля, заявила о разоблачении руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ, который работал на ФСБ РФ. Его задерживал лично председатель Службы безопасности Василий Малюк, говорится в сообщении.

Как сообщили источники NV в спецслужбе, «кротом» оказался полковник Дмитрий Козюра.

По словам Малюка, СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности шпиона. Малюк возглавил оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и операцию по его задержанию.

Он назвал это «сверхсложной» операцией, во время которой были использованы «все возможные гласные и негласные формы и методы» деятельности СБУ, а также все возможные оперативно-технические мероприятия.

В сообщении СБУ указывается, что Малюк лично занимался расследованием и напрямую докладывал о его ходе президенту Владимиру Зеленскому. Утверждается, что в ходе разработки «крота» через него российским спецслужбам отправляли дезинформацию.

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