В России опровергли переговоры с Азербайджаном

Россия и Азербайджан не ведут переговоров о своповых поставках газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Нет. Пока нет», - сказал он, отвечая на вопрос о наличии таких переговоров.

В 2025 году завершился долгосрочный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» на транзит газа в Европу. Украина отказалась продлевать соглашение, в результате чего поставки российского газа объемом 15 млрд куб. м в год, предназначенные для Австрии и Словакии, были остановлены.

Австрия, осознавая сложность продолжения транзита, приняла решение о расторжении контракта с «Газпромом».

Словакия и Венгрия, напротив, заинтересованы в сохранении поставок российского газа. Одним из возможных решений спорной ситуации рассматривается привлечение посредников из других стран для заключения нового транзитного соглашения с Украиной.