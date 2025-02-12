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Русский дом в Баку опустел

15:50 1019

Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку освобождает помещение в центре азербайджанской столицы, в котором располагался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Русского дома.

«Вывеску со здания уже полностью сняли (накануне убрали надпись только на русском языке)», - сказал он.

«Снаружи здания можно видеть, что со стен в фойе и зале, где раньше проходили мероприятия организации, убрали картины, плакаты и афиши, сувениры на стеллажах, свернута передвижная выставка. Какие-то предметы пока продолжают оставаться на местах», - пишет издание.

Ранее Азербайджан сообщил об отсутствии регистрации в качестве юридического лица Русского дома, представительства «Россотрудничества» в Азербайджане, и о серьезном нарушении организацией законодательства Азербайджана. После этого официальный Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома.

В сообщении МИД указывается, что деятельность подобных организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соблюдения договоренностей, достигнутых на двусторонней основе. Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского дома в стране, ожидается, что российская сторона предпримет соответствующие меры в этом направлении.

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