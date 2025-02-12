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Акция по сдаче крови от «Азеришыг»

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16:01 156

ОАО «Азеришыг» проводит ряд мероприятий в честь 10 февраля – 10-летия со дня своего основания. Одно из очередных подобных мероприятий было организовано в поддержку людей, нуждающихся в донорской крови.

Сотрудники, добровольно принявшие участие в акции по сдаче крови, были допущены к участию после оценки состояния их здоровья врачами Центрального банка крови.

Акция продолжается как в Баку, так и в регионах. ОАО «Азеришыг» регулярно участвует в подобных акциях по сдаче крови.

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