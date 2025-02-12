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Талибы не оставят Россию без «кока-колы»

16:09 448

Россия наладила поставки из Афганистана, контролируемого исламистской террористической группировкой «Талибан», газированных напитков и энергетиков, включая ушедшую из РФ после начала войны в Украине Coca-Cola, а также специй, драгоценных камней и сырья для металлургии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы — лаванду, чабрец, солодку. Ну и казаны, конечно, для плова», — сообщил он.

По словам Жирнова, первыми статьями экспорта Афганистана в Россию являются сухофрукты и изюм. Также Россия закупает овощи и виноград, но пока в незначительных объемах. Помимо этого, стартовали поставки гранатов из южных областей Афганистана, а также афганского шафрана. Талибы также наладили вывоз в Россию хромовых руд и концентратов, минералов, рубинов и изумрудов. «Это где-то шестая часть импорта», — уточнил посол.

На российских маркетплейсах уже можно найти оригинальную продукцию Coca-Cola из Афганистана. Например, набор из девяти банок напитка по 300 мл в каждой продают почти за 700 рублей. Как уточняет РИА Новости, первый завод Coca-Cola в стране начал работать еще в 2006 году. Его открыл экс-президент Афганистана Хамид Карзай. Предприятием, на котором изготавливалось до 120 млн бутылок газированных напитков в год, владела местная компания Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages Ltd.

После вторжения в Украину The Coca-Cola Company приняла решение свернуть бизнес в России и остановила выпуск и сбыт напитков под своими брендами. Российское подразделение компании ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия» сменило название на ООО «Мултон партнерс» и запустило производство «Добрый Cola», рецептура и вкус которого отличаются от оригинального напитка.

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