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Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну

16:24 1576

Президент Украины Владимир Зеленский отверг утверждение, что Борис Джонсон, премьер Британии на тот момент, отговорил его от мирного соглашения с Россией весной 2022 года. Об этом рассказал глава украинской переговорной группы Давид Арахамия.

Но президент Украины в интервью The Guardian назвал такие утверждения нелогичными.

«Это не совпадает с логикой, от чего нас должен был он отговаривать. Он приехал, когда мы отбили Киев и Киевскую область. Мы с ним были не в тот момент, когда было нам очень сложно. Нам было сложно, но этот момент прошел. Представьте себе, логика может быть, когда нам очень сложно, и мы готовы согласиться на что угодно, например, нас шантажируют, приезжает Джонсон, и говорит: «Мы с вами, держитесь, не идите на уступки России».

Это можно хоть как-то представить. Но когда Джонсон приехал, самое сложное - это оккупация вокруг Киева, мы отбили этот регион, мы отбили большую часть нашей земли, то есть в этом нет логики, что он должен был на меня каким-то образом давить. Давить ради чего», - заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что никогда не одобрял тогдашние условия Москвы по прекращению войны, называя их ультиматумами.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия заявил: «Когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними не подпишем, и давайте просто воевать».

Сам Джонсон также говорил, что после встречи представителей российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 году он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

А Виктория Нуланд говорила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений с Россией после консультаций с американцами.

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