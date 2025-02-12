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Макрон заступился за палестинцев

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неприемлемости для Парижа инициативы президента США Дональда Трампа о долгосрочном владении сектором Газа.

«Газа - это не пустынная территория, а земля, где проживают и хотят оставаться два миллиона человек, - приводит BFMTV слова Макрона из интервью телеканалу CNN. - Нельзя сказать двум миллионам, чтобы они ушли».

По его словам, необходимо найти для сектора Газа политическое решение, «уважающее желание палестинского народа иметь собственное государство». Он также призвал уважать суверенитет Египта и Иордании.

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке.

Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона.

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