Представители IT-отдела COP29 получили престижную награду

Cisco live, одно из самых престижных технологических мероприятий в мире, проходит в Амстердаме, Королевство Нидерланды, при организации компании CISCO.

Для информации сообщаем, что премии удостоены успешные проекты, поддерживающие устойчивое развитие и раскрывающие инновационные решения в сфере высоких технологий. COP29, T-Systems, SAP, STC, CORE42, Sykehuspartner и Paris 2024 — реализаторы проектов, награжденные CISCO.

Так, в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 была выбрана победителем соответствующей награды компании CISCO за создание мощной, безопасной, автоматизированной и энергосберегающей сетевой инфраструктуры.

На церемонии Эльнар Асадов, Джавид Гусейнов, Айхан Сатыджи и Вусал Шахбазов, представляющие ИТ-отдел Cisco Live COP29 ECC, приняли указанную награду в составе делегации COP29.

В мероприятии приняли участие до 80 делегаций государственного и частного секторов Азербайджана.

Вместе с тем в рамках мероприятия Эльнар Асадов, представляющий ИТ-отдел COP29, принял участие в панельной дискуссии на тему «Построение сетевой инфраструктуры для устойчивого развития: CISCO и UN COP29» вместе со старшими вице-президентами CISCO по клиентскому опыту и вопросам устойчивого развития Адель Тромбетта и Мэри Де Высоцки.

Стоит отметить, что Cisco Live — это мероприятие, ежегодно организуемое компанией CISCO и предназначенное для технологических специалистов, ИТ-менеджеров, инженеров и заказчиков, использующих продукты CISCO. Это технологическое мероприятие, стартовавшее 9 февраля, продлится до 14 числа месяца.

Цель Cisco Live — познакомить участников с технологическими новинками, рассказать о продуктах и решениях Cisco, в том числе об истории успеха победителей Cisco Live Awards.

Мероприятие Cisco Live также является успешной платформой для представления международному сообществу ряда тем, например, как Азербайджанская Республика успешно провела мероприятие COP29, построив в короткие сроки ИКТ-инфраструктуру, соответствующую международным стандартам, с привлечением местных экспертов. Также на мероприятие были приглашены местные исполнительные компании «Киберпойнт» и «Все в одной Технологии».

Cisco развивается в регионе, а также в Азербайджане под руководством генерального директора Cisco по странам Кавказа и Центральной Азии Рамиля Эюбова.

В то же время COP29 был номинирован в категории «Изменитель устойчивого развития» — глобальной награды Cisco. На эту награду номинировались более 60 крупных компаний и учреждений, а финалистов выбирали 25 членов жюри Cisco. IT-команда COP29 вошла в число 6 финалистов среди всемирно известных компаний, таких как Adidas, Garanti BBVA, Red Sea Global.