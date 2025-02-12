Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»

Есть основания полагать, что российские власти готовят акты саботажа в Балтийском море под прикрытием «иностранного флага», говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в Москве сейчас работают над созданием соответствующего фона в медиапространстве. «Кремль может создавать информационные условия для вероятных атак под чужим флагом в Балтийском море, а также против российских оппозиционных политиков, проживающих за рубежом, с целью дискредитации Украины», — сообщается в отчете.

Эксперты напомнили про опубликованное Службой внешней разведки России (СВР) во вторник, 11 февраля, сообщение, в котором Главное управление военной разведки Украины (ГУР) обвинялось в подготовке подрыва иностранного судна в Балтийском море.

В российской разведке утверждали, что Украина действует «при содействии западных кураторов» и будет использовать российские мины, чтобы затем обвинить в инциденте Москву. «Украинские и западные спецслужбы рассчитывают, что такая операция вынудит НАТО заблокировать для России выход в Балтийское море», — заверили в СВР, добавив, что это может спровоцировать прямой военный конфликт между Россией и НАТО.

Также в СВР сообщили, что украинская разведка собирается совершить покушения на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от уголовного преследования.

В ISW отметили, что ранее СВР уже обвиняла Украину и другие западные страны в планировании атак под чужими флагами с целью дискредитации Украины и «вбивания клина» в единство Запада в помощи Украине, особенно в сложные моменты дискуссий относительно поддержки страны и возможного мирного договора с Россией.