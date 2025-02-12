USD 1.7000
EUR 1.7604
RUB 1.7617
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»

17:25 1228

Есть основания полагать, что российские власти готовят акты саботажа в Балтийском море под прикрытием «иностранного флага», говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).  

По данным аналитиков, в Москве сейчас работают над созданием соответствующего фона в медиапространстве. «Кремль может создавать информационные условия для вероятных атак под чужим флагом в Балтийском море, а также против российских оппозиционных политиков, проживающих за рубежом, с целью дискредитации Украины», — сообщается в отчете.

Эксперты напомнили про опубликованное Службой внешней разведки России (СВР) во вторник, 11 февраля, сообщение, в котором Главное управление военной разведки Украины (ГУР) обвинялось в подготовке подрыва иностранного судна в Балтийском море.

В российской разведке утверждали, что Украина действует «при содействии западных кураторов» и будет использовать российские мины, чтобы затем обвинить в инциденте Москву. «Украинские и западные спецслужбы рассчитывают, что такая операция вынудит НАТО заблокировать для России выход в Балтийское море», — заверили в СВР, добавив, что это может спровоцировать прямой военный конфликт между Россией и НАТО.

Также в СВР сообщили, что украинская разведка собирается совершить покушения на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от уголовного преследования.

В ISW отметили, что ранее СВР уже обвиняла Украину и другие западные страны в планировании атак под чужими флагами с целью дискредитации Украины и «вбивания клина» в единство Запада в помощи Украине, особенно в сложные моменты дискуссий относительно поддержки страны и возможного мирного договора с Россией.

Правильно делает Трамп
Правильно делает Трамп новый мир
15:36 3590
Пентагон: Украина не вступит в НАТО
Пентагон: Украина не вступит в НАТО
17:59 461
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
17:44 749
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
17:38 924
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
17:25 1229
Макрон заступился за палестинцев
Макрон заступился за палестинцев
16:43 1228
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
16:24 1581
Талибы не оставят Россию без «кока-колы»
Талибы не оставят Россию без «кока-колы»
16:09 2396
Русский дом в Баку опустел
Русский дом в Баку опустел
15:50 3080
В России опровергли переговоры с Азербайджаном
В России опровергли переговоры с Азербайджаном
15:42 3909
Замерзнуть, но победить Америку
Замерзнуть, но победить Америку горячая тема; все еще актуально
03:17 8494

ЭТО ВАЖНО

Правильно делает Трамп
Правильно делает Трамп новый мир
15:36 3590
Пентагон: Украина не вступит в НАТО
Пентагон: Украина не вступит в НАТО
17:59 461
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
17:44 749
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
17:38 924
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
17:25 1229
Макрон заступился за палестинцев
Макрон заступился за палестинцев
16:43 1228
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
16:24 1581
Талибы не оставят Россию без «кока-колы»
Талибы не оставят Россию без «кока-колы»
16:09 2396
Русский дом в Баку опустел
Русский дом в Баку опустел
15:50 3080
В России опровергли переговоры с Азербайджаном
В России опровергли переговоры с Азербайджаном
15:42 3909
Замерзнуть, но победить Америку
Замерзнуть, но победить Америку горячая тема; все еще актуально
03:17 8494
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться