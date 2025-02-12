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Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции

17:44 753

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сделал заявление относительно Газы, сообщает издание Demokrat Haber.

Как передает турецкий сайт, Давутоглу раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа относительно Газы, подчеркнув, что последним единственным законным государством палестинцев было Османское государство. Он предложил провести референдум в секторе Газа и присоединить его к Турции в качестве автономной части до создания государства Палестина.

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