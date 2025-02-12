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Пентагон: Украина не вступит в НАТО

17:59 466

Пит Хегсет, впервые приехавший в Европу в качестве нового главы Пентагона, заявил на встрече Контактной группы по Украине, что США серьезно сомневаются в возможности вступления Украины в НАТО по окончании войны.

«США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом дипломатического урегулирования», — сказал Хегсет. Он также подчеркнул, что союзникам следует признать: возвращение Украины к границам до 2014 года невозможно. «Преследование этой иллюзии лишь продлит страдания», — добавил он.

Кроме того, Хегсет отметил, что войну нельзя остановить без «реалистичной оценки происходящего на поле боя».

По его словам, США будут добиваться прекращения войны и остановки кровопролития. Он подчеркнул, что гарантии по итогам переговоров должны исключить возможность возобновления боевых действий.

«Это не должен быть Минск 3.0», — отметил Хегсет, имея в виду Минские соглашения.

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