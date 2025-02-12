Первый разговор Путина с новым главой Сирии

Российский лидер подтвердил готовность содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи. Кремль отметил, что телефонный разговор носил «конструктивный, деловой и содержательный характер».

«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения»,— сообщил Кремль.

В разговоре стороны также обсудили «ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях». Россия и Сирия пришли к выводу, что будут продолжать контакты, подобные тем, которые провела первая российская делегация в стране. Это необходимо для «выработки широкой повестки для развития двустороннего сотрудничества», указал Кремль.

Владимир Путин «пожелал успехов Ахмеду аль-Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества». Лидеры также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, образовательной и других областях с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации.